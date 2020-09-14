الخرطوم 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد، خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه أمس مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تضامن بلاده قيادةً وشعباً مع الشعب السوداني جراء السيول والفيضانات التي تمر بها السودان، متمنياً أن تنجلي هذه الأوضاع في القريب العاجل.ولفتت الانتباه إلى إعراب مصر عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.وعرجت الصحف على إعلان خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية أمس مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر لتنظيم "داعش" بضربة جوية للتحالف الدولي في قاطع عمليات كركوك شمال العراق.ونقلت صحف السودان عن منظمة الصحة العالمية تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم أمس حيث بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالاً خلال 24 ساعة.// انتهى //09:46ت م0024