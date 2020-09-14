بغداد 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم باستقبال الرئيس العراقي برهم صالح بمدينة السليمانية بإقليم كردستان أمس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ،مبرزة المحاور التي تناولها الجانبان والمتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وفق قانون منصف وعادل وبشفافية.وتابعت الصحف في هذا الشأن مضامين ورقة الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تقديمها إلى البرلمان قريبا,لتكون خارطة طريق من شأنها أن تدفع عجلة الاقتصاد العراقي إلى الأمام , مبرزة في هذا المجال أهمية تحريك عجلة القطاع الاستثماري لتأمين فرص عمل للعاطلين، وتخفيض الفوائد على القروض الاستثمارية لتنشيط القطاع الخاص.وعرجت الصحف على الأطر العامة لمشروع قانون موازنة 2020 الاتحادية ,لاسيما مايتعلق بتسديد مستحقات الفلاحين وتخصيصات البطاقة التموينية ,وزيادة الإيرادات غير النفطية، ومنها الإيرادات الكمركية والضريبية والسيطرة على المنافذ الحدودية.// انتهى //09:52ت م0025