سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جمهورية مصر العربية
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً ، بمعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً ما يتعلق بالشأن اليمني.
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