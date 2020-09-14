الدمام 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسنفّذت صحة الشرقية أكثر من 16 ألف زيارة للمنشآت الصحية شملت جميع القطاعات الصحية بالمنطقة ، التي تقع تحت إشراف وزارة الصحة وذلك منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن ، بهدف التأكد من الالتزام بالبروتوكلات العلاجية المحدثة و الإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وأهمية توفر نقاط الفرز البصري وكذلك الصيدليات لمعرفة مدى توفر الكمامات والمعقمات ، حيث تم الإغلاق " تحفظياً" لعدد 5 منشآت صحية, كما تم تسجيل 25 مخالفة نتيجة عدم الالتزام بارتداء الكمام .وأشارت صحة الشرقية إلى أن الزيارات شملت 4999 زيارة للمستشفيات و3400 زيارة للمجمعات الطبية العامة و2620 زيارة للمجمعات الطبية المتخصصة و607 زيارات لمراكز القلب والغسيل الكلوي و5 آلاف زيارة شملت قطاع المنشآت الصيدلانية .يذكر أن إدارة الالتزام في صحة الشرقية تُشرف على 25 مستشفى خاص و357 مجمعا طبيا عاما ومتخصصا و639 صيدلية و187 مركزا للنظارات و15 مركزا للعلاج الطبيعي و20 مركزا للخدمات الطبية المساندة الوكالة المساعد للتواصل .// انتهى //10:24ت م0031