القاهرة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعم مصر الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.واهتمت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج إستراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة المصرية في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.وسلطت الضوء على تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر تعزز كل الجهود المبذولة التي تهدف للتوصل إلى اتفاق" ليبي -ليبي " يؤدى إلى خروج البلاد من الأزمة التي عانت منها طرابلس.ولفتت الانتباه إلى دعوة المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادًا في ليبيا.وتحدثت الصحف عن إحباط قوات الأمن التونسية مخططًا إرهابيًا بمحافظة مدنين في الجنوب التونسي.ونوهت صحف القاهرة إلى تراجع تركيا أمس عن أنشطة التنقيب في منطقة شرق المتوسط وسحب سفينة " أوروج ريس " والسفن الحربية المرافقة لها إلى ميناء أنطاليا بسبب ضغط المجتمع الدولي .وتناقلت إعلان الحكومة البريطانية بالسماح لإحدى الشركات "البريطانية -السويدية" لصناعة الأدوية وجامعة أكسفورد لاستئناف التجارب السريرية على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تقومان بتطويره بشكل مشترك.// انتهى //10:28ت م0032