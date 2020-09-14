مكة المكرمة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم ممثل اللقاء التربوي تحت عنوان "التعلم عن بعد منصة ذكية لاستدامة التعليم" نفذته مشرفات شعبة العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية بالقاعة الافتراضية عن بعد في مكتب تعليم شرق مكة.واستهدف اللقاء ٦٢ معلمة من معلمات العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية لجميع المراحل وذلك بهدف إيجاد الظروف التعليمية الملائمة والمناسبة لحاجات المتعلمات عن بعد من أجل الاستمرار في عملية التعلم وإتاحة الفرص للطالبات في جميع المراحل.// انتهى //10:30ت م0033