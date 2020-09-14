الخليل 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًا من بلدة دير سامت بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دير سامت محمد فؤاد ريان، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وقامت بتفتيشها .// انتهى //10:31ت م0034