القريات 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأجرى مستشفى القريات العام 14 عملية إعادة بناء رباط صليبي أمامي للركبة باستخدام الأوتار الخلفية للركبة، وكذلك إجراء 4 حالات خياطة، وإصلاح الغضروف الهلالي للركبة عن طريق المنظار بثلاث فتحات صغيرة مما أدى إلى عودته إلى الوضع الطبيعي - ولله الحمد -.وتأتي هذه الخطوة تواصلًا لجهود "صحة القريات" لتقليص الإحالات خارج المحافظة، وإجراء عمليات متقدمة للمرضى وفق أحدث التقنيات المتبعة عالمياً.// انتهى //10:37ت م0036