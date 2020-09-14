رام الله 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 12 وفاة و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و370 حالة تعافٍ.وأشارت إلى دعوة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، على "قائمة العار للجهات الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح".وسلطت صحف الاثنين الضوء على مصادقة سلطات لاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب بيت لحم.وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بتأكيدات المتحدث باسم الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ تشودري، إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية لم يتغير، وأنها متلزمة بدعم كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.// انتهى //10:38ت م0037