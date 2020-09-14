الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة التأهيل الطبي مبادرة نوعية تحت شعار "لا تتعنى" من خلال لجنة إصدار بطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف لإيصال بطاقات التسهيلات المرورية وتخفيض الأجور للمستفيدين في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المدينة.وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن مبادرة "لا تتعنى"؛ تهدف لإيصال البطاقات عن طريق متطوعين بعد إصدارها للمستفيدين في هذه الفترة، وذلك حرصًا على سلامتهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفيرها للمتطوعين بما يضمن سلامتهم.وأضافت أن فريق مبادرة "لا تتعنى" في المدينة يعمل على إرساء وتحقيق التنمية التكافلية في المجتمع وتشجيع العطاء بلا مقابل، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أعضاء الفريق، وعزّز من مشاركاتهم الرائدة وجعل لهم الأسبقية في الأعمال التطوعية التي تفتخر بها المدينة.// انتهى //10:41ت م0038