إسلام آباد 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسقتل أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية للجيش الباكستاني في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية نُفذت في وقت متأخر من الليلة الماضية، مبينًا أن من بين القتلى إحسان الله إلياس إحسان أحد القادة الميدانيين.وأضاف أن إحسان الله كان مطلوباً لأجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، حيث كان العقل المدبر لعمليات أدت إلى مقتل ضباط وأفراد الجيش في منطقة وزيرستان.// انتهى //12:11ت م0062