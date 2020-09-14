بودجوريتسا 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسحصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في جمهورية الجبل الأسود، على 30 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أغسطس الماضي.وذكرت لجنة الانتخابات في جمهورية الجبل الأسود في النتائج النهائية أن تحالف "من أجل مستقبل الجبل الأسود" المعارض – 27 مقعدًا، فيما حصل تحالف "السلام لأمتنا" المتكون حول حزب "الديمقراطيين" المعارض، على 10 مقاعد في البرلمان المؤلف من 81 مقعدا، وجاء تحالف "الأسود والأبيض" رابعًا بواقع 4 مقاعد.ونال حزب "الاشتراكيون الديمقراطيون"، المتحالف مع الحزب الحاكم، 3 مقاعد، أما الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فحصل على مقعدين برلمانيين، فيما ذهبت المقاعد الخمسة المتبقية إلى أحزاب البوشنياك والأقليات القومية الألبانية.// انتهى //12:21ت م0066