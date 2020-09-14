جدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسمدّدت جامعة المك عبدالعزيز ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، في نشرة لها عبر حسابها في "تويتر" اليوم ، عن تمديد فترة التقديم لبرنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير والمدعم من قبل وزارة التعليم ، إلى يوم الـ 2 من شهر صفر القادم بدلاً من الـ 22 من شهر محرم الجاري ، وذلك تلبية للطلبات الواردة من الباحثين وتقديراً لجهودهم ودورهم الفعّال في إثراء البحث العلمي .وحددت وكالة الدراسات العليا الشروط والاحكام التي يجب توفرها للتقدم عبر الرابط https://gssr-dri.kau.edu.sa/Pages-278512.aspx ، كما تضمنت الأولويات البحثية للجامعة والتي تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية ، والذكاء الاصطناعي ، والرعاية الصحية ، وتطوير الصناعات ، والقيم والمجتمع الإسلامي .// انتهى //12:23ت م0067