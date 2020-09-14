عام / جامعة الملك عبدالعزيز تعلن تمديد فترة تقديم مبادرة برنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
جدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
مدّدت جامعة المك عبدالعزيز ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، في نشرة لها عبر حسابها في "تويتر" اليوم ، عن تمديد فترة التقديم لبرنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير والمدعم من قبل وزارة التعليم ، إلى يوم الـ 2 من شهر صفر القادم بدلاً من الـ 22 من شهر محرم الجاري ، وذلك تلبية للطلبات الواردة من الباحثين وتقديراً لجهودهم ودورهم الفعّال في إثراء البحث العلمي .
وحددت وكالة الدراسات العليا الشروط والاحكام التي يجب توفرها للتقدم عبر الرابط https://gssr-dri.kau.edu.sa/Pages-278512.aspx ، كما تضمنت الأولويات البحثية للجامعة والتي تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية ، والذكاء الاصطناعي ، والرعاية الصحية ، وتطوير الصناعات ، والقيم والمجتمع الإسلامي .
// انتهى //
12:23ت م
0067