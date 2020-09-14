موسكو 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 57 حالة وفاة بالإضافة إلى 5509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 18635 وفاة و1068320 إصابة بالفيروس التاجي.وأضاف أن عدد المتعافين بلغ 2475 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 878700.// انتهى //12:30ت م0069