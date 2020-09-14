تونس 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم الاستعدادات الحكومية للعودة المدرسية في ظل الانتشار المستمر لفيروس كورونا .وتناولت في الشأن المغاربي ترحيب الأمم المتحدة بكل مبادرة وكل جهود سياسية شاملة لدعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا بما في ذلك الجهود الأخيرة التي بذلنها المغرب وإشارة المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إلى أن الأمم المتحدة تتطلع إلى استئناف الحوار السياسي الشامل في وقت لاحق في آخر الشهر الجاري في جينيف السويسرية .وأشارت في سياق متصل إلى تقديم الحكومة الليبية "المؤقتة" برئاسة عبدالله الثني، استقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث سيتم عرضها على المجلس للنظر فيها.وأوردت صحف تونس في الشأن الدولي إعلان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.// انتهى //12:33ت م0070