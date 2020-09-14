الجزائر 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس لدى استقباله سفراء كل من تنزانيا وبوركينافاسو وكوت ديفوار، على حرص الجزائر الارتقاء بالعلاقات مع هذه الدول وتقوية التعاون معها في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.وأشارت إلى إعلان وزير الاتصال عمار بلحيمر، أمس، عن إطلاق حملة وطنية لشرح مواد الدستور الجديد المتحصل مؤخراً على موافق البرلمان الجزائري بغرفتيه العليا والسفلى، تحسبا لعرضه على الاستفتاء العام شهر نوفمبر المقبل.وأبرزت الصحف استمرار تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة وتسجيل 247 اصابة مؤكدة جديدة وشفاء 162 مريضا خلال 24 ساعة الماضية.وتطرقت صحف الجزائر إلى إعلان تركيا عودة سفينة "أوروش ريس" المختصة في التنقيب عن النفط والغاز في مياه شرق المتوسط، إلى ميناء انطاليا، رضوخا لضغوط المجتمع الدولي.// انتهى //12:45ت م0074