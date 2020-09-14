سكاكا 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأمناء في مكتبه عبر "الاتصال المرئي" اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جائزة الجوف للتميّز والإبداع.وأكد سموّه في كلمته الافتتاحية للجلسة على أهمية الجائزة وأهدافها الرامية إلى إيجاد بيئة تنافسية تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوائم مع أهداف رؤية المملكة 2030.كما أكد سموّه على أهمية أن يعمل مجلس إدارة الجائزة وأمانتها العامة لتحقيق أعلى القيم في التنافس الإيجابي والتميز والابداع والشفافية والعدالة والمواطنة المسؤولة.بعد ذلك تم استعراض مجالات الجائزة وفروعها، وتصفح الموقع الإلكتروني ونظام التحكيم، تلى ذلك عرض البرامج والأنشطة الإثرائية، وخطة لجنة العلاقات العامة والإعلام.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وكيل إمارة منطقة الجوف حسين السلطان، ورئيس جامعة الجوف الدكتور محمد الشايع، وأمين عام الجائزة الدكتور أحمد السناني، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، ومدير عام التعليم الدكتور سعيد الغامدي، ونائب أمين عام الجائزة الدكتور جهاد زين العابدين، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد العتيبي، ورئيس لجنة تقنية المعلومات الدكتور ماجد الفياض، ورئيس لجنة منسقي المجالات والبرامج والأنشطة الإثرائية عبدالله الزيدان، وممثل لجنة العلاقات والإعلام عبدالله الماجد.// انتهى //12:46ت م0075