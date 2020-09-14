جدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، دورة تدريبية "عن بُعد" بعنوان "الحماية القانونية للمنشآت والمشاريع التجارية"، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى التسجيل من خلال الرابط https://t.co/efhyeclsJE?amp=1، وحضور الدورة المحددة في الفترة المسائية .// انتهى //12:46ت م0076