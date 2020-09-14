عام / "الحماية القانونية للمنشآت والمشاريع التجارية" دورة بمكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
جدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، دورة تدريبية "عن بُعد" بعنوان "الحماية القانونية للمنشآت والمشاريع التجارية"، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .
ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى التسجيل من خلال الرابط https://t.co/efhyeclsJE?amp=1، وحضور الدورة المحددة في الفترة المسائية .
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12:46ت م
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