الباحة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري أمس، المهرجان الثالث للتمور بمحافظة العقيق، بحضور أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, وسط حضور لإكثر من 400 زائر, وذلك بمقر الساحة الشعبية بالمحافظة .وتجول السياري خلال الزيارة على المهرجان وشاهد معروضاته من التمور، مستمعاً إلى شرح من محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، عن المهرجان الذي يعرض فيه تجار التمور والمزارعون أجود أنواع التمور، مفيداً أنه تم تجهيزاً 40 مبسطاً للسعوديين لخدمة المتسوقين، وعرض فسائل النخيل، وإقامة مزاد علني بالمهرجان, كما اطلع على عدد من أركان الجهات الحكومية والأهلية المشاركة وتعرف على ما تقدمه من خدماته.ونوه الدكتور العتيبي أن محافظة العقيق تضم ما يقارب 135 ألف نخلة موزعة على أكثر من 1600 مزرعة تنتج رطب: الصُفري، والخضري، والسري.وأكد وكيل إمارة الباحة حرص واهتمام سمو أمير منطقة الباحة على الزراعة وتطوير المهرجان الذي سيشهد في العام القادم الكثير من التطوير - بمشيئة الله - ، مشيراً إلى حرص إمارة الباحة على الاهتمام بالزراعة لما تمثله من أهمية لأهالي المنطقة وضرورة دعم الزراعة والمزارعين لما فيه زيادة المنتوجات الزراعية بالمنطقة, منوهاً أن سوف يقام خلال الأيام المقبلة مهرجان مخصص لزيتون, وذلك بعد تدشين سمو أمير الباحة مؤخراً جمعية الزيتون التعاونية.// انتهى //14:12ت م0094