الباحة 26 محرم 1442هـ الموافق 14 سبتمير 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة التقرير السنوي لأعمال وانشطة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة لعام 2019 ، كما تسلم سموه تقريراً مماثلاً عن جهود الغرفة للتصدي لجائحة كورونا .جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمخواة ماشي بن محمد العمري يرافقه أمين عام الغرفة حسين بن سعيد العمري وأعضاء مجلس الإدارة.واستمع سموه لشرح من العمري عما تضمنه التقريران من منجزات وأعمال التي شملت تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية خلال فترة منع التجول ومنها مبادرة الوفاء للتجار والغرف وذلك في تقديم مستلزمات واجهزة طبية لمستشفى المخواة العام ومستشفى قلوة ، ومبادرة سلامتك غاية لرجال الأمن في توزيع معقمات وكمامات وبرشورات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، ومبادرة لتفعيل الخدمات الالكترونية للمشتركين و حصر مبادرات القطاع الخاص ومشتركي الغرفة في مواجعة كورونا .وبين أنه تم كذلك تنفيذ مبادرة منزلنا حدائق حب للأسر بالقطاع التهامي، وتنفيذ حملة خير المخواة لمساعدة الاسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، وأصحاب المهن بالإضافة إلى مبادرة "متكاتفون ياوطن" لدعوة أصحاب وملاك العقارات في إعفاء المستأجرين من الإجارات خلال فترة منع التجول، إلى جانب تقديم العديد من الندوات الالكترونية عن بعد والمساهمة في تطهير وتعقيم الجوامع والمساجد.واستعرض العمري خطة استراتيجية غرفة المخواة للعام المقبل .وثمن سمو أمير المنطقة جهود غرفة المخواة والنجاحات التي تحققها في كل عام وما تقدمه من إنجازات تصب في مصلحة المواطنين بالقطاع التهامي في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله لتوفير سبل.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:18ت م0095