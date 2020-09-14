أبها 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستنظم جامعة بيشة يوم الأربعاء المقبل ندوة علمية عن بعد بعنوان: (آفاق الشراكة في التعليم الإلكتروني بين الجامعة والمنزل).وتستهدف الندوة التي يديرها وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية والتطوير الدكتور سعيد بن فنيس الشهراني، أولياء أمور الطلاب والطالبات بجامعة بيشة. وتتضمن ثلاثة محاور، الأول جائحة كورونا وانعكاساتها على المجتمع (تحديات وفرص)، يقدمه أستاذ تقنيات التعليم المساعد بكلية التربية الدكتور بندر بن عبدالله الشهري، والثاني "منطلقات التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد"، يشارك فيه عميد البحث العلمي الأستاذ المشارك بكلية التربية الدكتور عامر بن مترك سياف.أما المحور الثالث فيتناول "تطبيقات التعليم عن بعد في جامعة بيشة"، ويتحدث فيه أستاذ تقنيات التعليم المشارك بكلية التربية الدكتور محمد بن عايض القحطاني.// انتهى //14:18ت م0097