الأحساء 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال ومجلس ريادة الأعمال، بعد غدٍ الأربعاء لقاءً عن بعد بعنوان " نمو الاستثمار الجريء بالمملكة " .ويهدف اللقاء إلى رفع مستوى الوعي بأحدث التطورات في قطاع الابتكار وريادة الأعمال في الأحساء، والدور الذي يمكن أن يؤديه في نمو الاستثمار وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية المملكة 2030.ويناقش اللقاء واقع وفرص وآفاق نمو الاستثمار الجريء بالمملكة في ضوء جاذبية السوق لريادي الأعمال وزيادة اهتمام الدولة بالابتكار وريادة الأعمال.//انتهى//14:18ت م0098