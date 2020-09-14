الحدود الشمالية 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسقدّم مركز (تأكد) في الحدود الشمالية خدماته لعدد 7163 مستفيداً ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) .كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات , علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //14:22ت م0099