الدمام 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسحقق تعليم المنطقة الشرقية المركز الثالث دولياً بميدالية ذهبية وفضيتان، ضمن مشاركتها عن "بعـد" في منافسات مسابقة أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات الرابع والعشرين ٢٠٢٠ م، التي نظمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، وذلك بالعاصمة اليونانية أثينا.وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه اللذان لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة وتحفيزهما للطلاب والطالبات على التميز والتفوق، منوهاُ بدعم حكومتنا الرشيدة " ايدها الله" لقطاع التعليم لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة.وهنأ الدكتور الشلعان، الطلاب وأولياء أمورهم ومدارسهم ومعلميهم اللذين كان لهم الدور الكبير في هذا التميز، منوهاً بما قدمته إدارة تعليم المنطقة للطلاب من خلال المسارات التدريبية والإثرائية للرفع من مستواهم العلمي.من جانبهم أعرب الطلاب الفائزون في المنافسات عن مشاعرهم بهذا الإنجاز مؤكدين عن طموحاتهم الجادة تجاه التفوق والتميز والعمل على خدمة الوطن مستقبلاً، مقدمين الشكر لموهبة ووزارة التعليم وتعليم الشرقية على جهودهم وتحفيزهم للمشاركة والمنافسة لتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.// انتهى //.14:22ت م0100