عرعر 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز، الذي سلم لسموه تقرير الربع الثالث لعام 2020 لأعمال الفرع .واستمع سموه لشرح مفصل من مدير فرع التجارة عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية وما يقوم به من خدمات للجهات المستفيدة وما يقدمه من خدمات ريادية للقطاعات التجارية.وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الملفات التي تخص تفعيل دور فرع وزارة التجارة بالمنطقة لاستكمال وتحفيز عناصر منظومة القطاع الخاص بجميع القطاعات الاقتصادية .وأكد سموه أهمية تطوير أعمال الفرع بشكل عام للنهوض بمهامه على أكمل وجه, وتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها التجارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 , داعيا سموه إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية لتنمية القطاع الخاص بالمنطقة وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ وأهداف ومبادرات وزارة التجارة واحتياجات المنطقة ومقوماتها الاقتصادية وتنفيذها بفاعلية وكفاءة لرفع مؤشرات المنطقة في مجالات تأسيس ونمو الشركات وفي مجال صادراتها ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.كما شدد سموه على تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة على المحال التجارية والمخازن ومستودعات المواد الغذائية، للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية، واستقرار أسعار السلع التموينية والمواد الاستهلاكية , منوها بما تقوم به وزارة التجارة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يعزز دفع عجلة التنمية التجارية وتعزيز الحركة الاقتصادية .من جهته, ثمن مدير فرع وزارة التجارة توجيهات سموه خلال اللقاء التي ستسهم في تطوير أعمال الفرع، داعيًا المستهليكن الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.// انتهى //14:29ت م0102