نجران 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسنفذ المعهد الصناعي الثانوي بنجران ممثلاً بفريق السلامة والصحة المهنية اليوم، خطة إخلاء افتراضية لحالة نشوب حريق افتراضي، وذلك بمقر المعهد بالمنطقة.واستهدفت الخطة الافتراضية متدربي ومنسوبي المعهد لتدريبهم على كيفية استخدام طفايات الحريق بالشكل الصحيح لإخماد النيران المشتعلة بسرعة وكفاءة عالية، إلى جانب تدريبهم على كيفية الإخلاء عند حدوث الكوارث والتعامل مع الحالات المصابة.وأكد المعهد الصناعي أن خطة الاخلاء تأتي ضمن برامج السلامة المهنية في المنشآت التقنية والتعليمية، للتعامل مع أي حدث طارئ – لا قدر الله-، للحفاظ على الأموال والأنفس، تماشياَ مع عودة التدريب العملي لمنشآت التعليم التقني.// انتهى //14:29ت م0103