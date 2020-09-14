جدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز المهارات والمحاكاة السريرية اليوم فعاليات الأسبوع العالمي التوعوي للمحاكاة الطبية بحضور وكيل الجامعة للتطوير الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي والمهتمين في مجال الرعاية والمحاكاة الطبية ، ومشاركة جمعية المحاكاة السعودية والجمعية الدولية المتخصصة للمحاكاة .وتأتي فعاليات هذا الأسبوع العالمي للمحاكاة لتعزيز فكرة التدريب بالمحاكاة واستخدامها للتدريب في كافة المجالات الصحية لرفع مستوى الأمان والكفاءة المهنية لدى العاملين في القطاع الصحي ، حيث يقدم مركز المهارات والمحاكاة السريرية بجامعة الملك عبدالعزيز خلالها العديد من الأنشطة التعليمية ، منها 18 دورة "عن بعد" ، ومحاضرتين مباشرة ولقاءات علمية ، فيما تم تسجيل ٥٠٠ مشارك في البرامج المتنوعة بالمركز ، تحظى بتعاون الممارسين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية ، إلى جانب المتخصصين من الطب والصيدلة والتمريض في المستشفى الجامعي .من جانبه أوضح المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية ورئيس الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية الدكتور عبدالعزيز بوكر أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحاكاة الصحية في تحسين سلامة وفعالية وكفاءة الرعاية الصحية ، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والصحية ، حيث تركز على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالكليات الصحية في الجامعات والكادر الصحي من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز ممثلاً بكلية الطب بجدة لتعزيز تطبيق مختلف أساليب المحاكاة السريرية في التعليم الطبي والتدريب .ولفت إلى استهداف فعاليات الأسبوع العالمي التوعوي للمحاكاة الطبية أيضاً زيادة وعي المجتمع الطبي وزيادة استخدام التقنيات الحديثة في تعليم المهارات السريرية للطلاب والطالبات وكافة الممارسين الصحيين ، وتوفير تجربة ممتازة للتعليم السريري في بيئة آمنة وواقعية لضمان النتائج المثلى لجميع المرضى .وأبرز قدرات مركز المهارات والمحاكاة السريرية بالجامعة كصرح متخصص في تدريب الكوادر الصحية من طلاب الطب والكليات الصحية والأطباء والممرضين والممارسين في الرعاية الصحية وفق ما تم اعتماده ضمن توصيات عمداء كليات الطب بالمملكة و وزارة التعليم ، وكذلك تقييم المشاركين من خلال تشخيص المرضى ونماذج التعلم التي تتضمن استخدام المريض الافتراضي والدمى للمحاكاة عالية الدقة كما نال المركز عددا من الاعتمادات الأكاديمية في المحاكاة الطبية من جهات وجمعيات دولية وجوائز من مؤسسات تعليمية عالمية .يذكر أن فعاليات الأسبوع العالمي التوعوي للمحاكاة الطبية ستشهد إقامة العديد من المحاضرات وورش العمل المجانية لعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين بالإضافة إلى التمريض والصيدلة والتي سيتم نقلها "عن بعد" بواسطة الأجهزة المختصة في النقل المباشر الحي تماشياً مع الاحترازات الوقائية ، في حين تم إنشاء رابط الكتروني يختص بتسجيل المهتمين في هذه المحاضرات وورش العمل .// انتهى //14:33ت م0104