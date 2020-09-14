القطيف 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال عبر المنصة الافتراضية أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان "دليل حوكمة الحسابات في شبكات التواصل" ، بحضور 115 منسقًا إعلاميًا من مدارس محافظة القطيف.وهدف البرنامج التدريبي الذي قدمته مشرفة إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المشرقية ثريا بنت حسن العيسى إلى تعزيز دور الإعلام المدرسي، وإبراز الأنشطة والفعاليات والانجازات التي تحققها المدارس.وتناول البرنامج آلية الترميز الخاص لحسابات المدارس، وتعبئة النموذج الخاص بطلب إنشاء حساب في شبكات التواصل وطريقة إدارة الحسابات المدرسية، وآلية الرصد في الملف الإعلامي، إضافة إلى آليات التواصل مع إدارة الإعلام والاتصال .وأكد مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف للشؤون المدرسية أحمد بن حامد الغامدي، على أهمية الدور الإعلامي في العملية التعليمية وأثره الكبير في رسم سياسة التعليم وتحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية المملكة 2030.من جانبه نوه منسق الإعلام والاتصال بتعليم القطيف محمد بن عبد الواحد آل حريز، بأهمية تفعيل دور المنسقيين الإعلاميين بشكل أكبر وفق رؤية واضحة وتعزيز الإنماء الوطني وترجمة الجهود ونشر ثقافة الإبداع وإيصالها للمجتمع.// انتهى //14:33ت م0105