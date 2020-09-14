مكة المكرمة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسدشن المركز الوطني لسلامة الطرق مبادرة "افحص إطارك" بالتعاون مع فرع وزارة النقل والقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وذلك على طريق مكة المكرمة / جدة السريع .واستفاد من المبادرة خلال ثلاثة أيام أكثر من 500 مركبة بهدف تعزيز السلامة على الطرق .وجهز المركز شاحنتي فحص مزودة بمعدات فحص الإطارات وضغط الهواء وجهاز الكمبيوتر للتأكد من سلامة دعسة الإطار، إضافةً لشاحنة متنقلة لصيانة الإطارات .وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز السلامة على الطرق، وزيادة الوعي والتثقيف بأهمية فحص الإطارت، وإبراز مشاكل الإطارات وطرق صيانتها الصحيحة تفادياً لوقوع الحوادث، إذ تولي وزارة النقل اهتماما بسلامة إطارات المركبات كونها أحد العوامل المسببة للحوادث - لا سمح الله .يذكر أن مبادرة افحص إطارك تقام للمرة الثانية على التوالي، إذ أُقيمت المرة الأولى في يناير 2020 بمجمع الرياض بارك .14:34ت م0106