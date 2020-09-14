عام / محافظة محايل تستعد لليوم الوطني الـ 90
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
محايل 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
ناقش محافظ محايل المكلف علي بن ابراهيم الفلقي وبحضور وكيل المحافظة يحي بن محمد العاصمي ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بمقر المحافظة اليوم , الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 .
وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز البرامج والأنشطة المعدة خصيصًا لليوم الوطني.
وأشار الفلقي إلى أهمية تضافر الجهود وبذل المزيد للظهور المشرف لهذه المناسبة الغالية , داعيا رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومديري مكاتب التعليم إلى تفعيل برنامج اليوم الوطني .
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15:55ت م
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