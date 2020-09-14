محايل 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسناقش محافظ محايل المكلف علي بن ابراهيم الفلقي وبحضور وكيل المحافظة يحي بن محمد العاصمي ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بمقر المحافظة اليوم , الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 .وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز البرامج والأنشطة المعدة خصيصًا لليوم الوطني.وأشار الفلقي إلى أهمية تضافر الجهود وبذل المزيد للظهور المشرف لهذه المناسبة الغالية , داعيا رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومديري مكاتب التعليم إلى تفعيل برنامج اليوم الوطني .// انتهى //15:55ت م0144