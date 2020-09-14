عام / وكيل إمارة منطقة حائل يرأس اجتماع اللجنة العامة بمجلس ‏المنطقة ‏

الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
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حائل 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس ‏ ‏
رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بالإمارة اليوم , الاجتماع الدوري للجنة العامة بمجلس ‏المنطقة، بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي ‏الحميدي الشمري.‏
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس إبراهيم البدران أن ‏الاجتماع ناقش الموضوعات التنموية والاقتصادية الواردة في محضر ‏لجنة متابعة المشاريع، حيث تم اتخاذ التوصيات اللازمة لعرضها في ‏اجتماع مجلس المنطقة القادم.‏
‏// انتهى //‏
15:58ت م
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