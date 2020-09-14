عام / وكيل إمارة منطقة حائل يرأس اجتماع اللجنة العامة بمجلس المنطقة
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
حائل 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بالإمارة اليوم , الاجتماع الدوري للجنة العامة بمجلس المنطقة، بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي الحميدي الشمري.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس إبراهيم البدران أن الاجتماع ناقش الموضوعات التنموية والاقتصادية الواردة في محضر لجنة متابعة المشاريع، حيث تم اتخاذ التوصيات اللازمة لعرضها في اجتماع مجلس المنطقة القادم.
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