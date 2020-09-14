حائل 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس ‏ ‏رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بالإمارة اليوم , الاجتماع الدوري للجنة العامة بمجلس ‏المنطقة، بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي ‏الحميدي الشمري.‏وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس إبراهيم البدران أن ‏الاجتماع ناقش الموضوعات التنموية والاقتصادية الواردة في محضر ‏لجنة متابعة المشاريع، حيث تم اتخاذ التوصيات اللازمة لعرضها في ‏اجتماع مجلس المنطقة القادم.‏‏// انتهى //‏15:58ت م0149