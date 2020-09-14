تبوك 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، للتسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021".وأكدت إدارة تعليم المنطقة على أهمية المشاركة في منافسة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي توفر بيئة علمية إبداعية محفزة لعقول الطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم وتشجعيهم على إثراء المشاركات المحلية والدولية التي تمثل الوطن،مشيرا إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات حتى تاريخ 10 / 2 / 1441 هـ، من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa// انتهى //15:58ت م0150