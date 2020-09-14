صامطة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأطلق وكيل مركز القفل محمد بن أحمد مباركي ورئيس البلدية المهندس مشاري بن حسن الحاذق، بمقر المجلس البلدي اليوم ، حملة النظافة العامة لقرى المركز ، لتوعية المجمتع بأهمية النظافة في مختلف في القرى والأحياء السكنية والشوارع والطرقات العامة .وأوضح رئيس المجلس البلدي بمركز القفل عبده علي محنشي أن الحملة تسعى لتنظيف أحياء وحارات مركز القفل وقراه، وشوارعها الرئيسية والفرعية من المخلفات والنفايات وإزالة مخلفات البناء في الشوارع العامة التي تشوه المظهر الحضاري للمركز ، وتستمر لمدة عام كامل. مشددًا على أهمية تعاون المواطنين مع البلدية في الحفاظ على نظافة قرى المركز بصورة دائمة من خلال الالتزام بوضع المخلفات في أماكنها المخصصة وتوسيع المشاركة المجتمعية في الحملة .وتهدف الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل على تحسين ورفع المخلفات، للحفاظ على صحة المجتمع من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية.// انتهى //16:04ت م0152