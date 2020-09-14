تبوك 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تقريراً عن منجزات وأعمال إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة خلال الفترة الماضية وتطلعات الجمعية وخططها للفترة المقبلة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة طلال بن خالد الفقير وأعضاء مجلس الإدارة.واستمع سمو أمير منطقة تبوك إلى شرح موجز من رئيس الجمعية عما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال الجمعية، التي تقدم خدماتها الاجتماعية والتربوية والتعليمية بالمنطقة، مستعرضاً لسموه مبادرات وبرامج الجمعية لدعم الأيتام في المجالات كافة من خلال توقيع شراكات مجتمعية مع عدة جهات حكومية وقطاع خاص, بالإضافة إلى تدريب أكثر من 158 يتيماً ويتيمة, وكذلك دور الجمعية خلال جائحة كورونا عبر توزيع المساعدات المالية على الأيتام وأسرهم .وأكد الأمير فهد بن سلطان أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خِدْماتها لفئة غالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم ومساعدتهم في صقل مواهبهم وقدراتهم, منوهاً سموه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأعمال الخيرية والإنسانية ورعاية هذه الفئة الغالية.من جهته نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية بدعم سمو أمير منطقة تبوك الدائم للجمعية ومتابعته المستمرة لأعمالها، لتواصل عملها الخيري والإنساني ورعايتها للأيتام بالمنطقة.// انتهى //16:08ت م0153