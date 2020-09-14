الخرطوم 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسوصلت مطار الخرطوم الدولي اليوم، طائرة مساعدات مصرية محملة بـ 14.5 طنًا من المساعدات الغذائية والأمصال.وأوضح مفوض العون الإنساني في السودان عباس فضل الله في تصريح بمطار الخرطوم، أن الطائرة تحمل 14 طنًا ونصف الطن، تحتوي على المواد الغذائية وأمصال العقارب والثعابين.وأعرب عن شكر بلاده للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري وسفارة مصر في الخرطوم، مبينًا أن تلك المعونات تُخفف من الأضرار التي ألمت بالمواطنين السودانيين جراء الفيضانات.// انتهى //16:14ت م0156