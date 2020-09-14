القاهرة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة ) اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية (برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية)، والاجتماع السادس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال (برئاسة جمهورية السودان) غدًا، عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل.وأوضحت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان اليوم، أن اجتماع الطفولة العربية قد أدرج عدداً من الموضوعات التي تمثل أولوية خلال المرحلة الراهنة والمتمثلة بتداعيات جائحة كوفيد 19 على قضايا الأطفال في المنطقة العربية، وإعداد دراسة تحليلية للمنطقة العربية بمناسبة مرور 30 عاماً على إصدار اتفاقية حقوق الطفل.وقالت إن الاجتماع سيتناول محاور مهمة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية من ضمنها حماية الأطفال في وسائل الإعلام ووسائل التقنية الحديثة وموضوع العدالة الصديقة للأطفال، إضافة إلى قضية تجنيد الأطفال في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة لتعزيز الإطار القانوني والعرفي الذي يدعم حظر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع.وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية تسعى من خلال لجنة الطفولة العربية في إطار الشراكة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطفولة إلى تحديد خطط وبرامج للعمل من أجل إيجاد نظم خاصة لحماية الأطفال في المنطقة العربية خاصة في ظل النزاعات المسلحة وظروف الاحتلال.// انتهى //16:58ت م0163