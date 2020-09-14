القاهرة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على الخصوصية التاريخية للعلاقات المصرية الأرمينية، مشدداً على حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة؛ بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.من جانبه أكد وزير الخارجية الأرميني اهتمام بلاده المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي.وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة، والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.// انتهى //17:03ت م0166