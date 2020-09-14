ثقافي / دعوي البجادية ينظم برنامجًا دعويًا غداً
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
الدوادمي 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز البجادية غداً، برنامجاً دعوياً يلقيه عبدالله بن فيصل العتيبي .
ويتضمن البرنامج محاضرتين الأولى بعنوان " الجنة دار الأبرار" وذلك بعد صلاة المغرب في جامع العوجاء، والمحاضرة الثانية بعنوان" الجنة ونعيمها " وذلك بعد صلاة العشاء في جامع العدوة.
ويأتي هذا البرنامج الدعوي ضمن المناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية بهدف توعية الناس بما ينفعهم في أمور بأمور دينهم ودنياهم.
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17:16ت م
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