الدوادمي 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز البجادية غداً، برنامجاً دعوياً يلقيه عبدالله بن فيصل العتيبي .ويتضمن البرنامج محاضرتين الأولى بعنوان " الجنة دار الأبرار" وذلك بعد صلاة المغرب في جامع العوجاء، والمحاضرة الثانية بعنوان" الجنة ونعيمها " وذلك بعد صلاة العشاء في جامع العدوة.ويأتي هذا البرنامج الدعوي ضمن المناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية بهدف توعية الناس بما ينفعهم في أمور بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //17:16ت م0170