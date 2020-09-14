الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة يوم الخميس المقبل بطولة المملكة لفئة الشباب وتستمر لمدة يومين في صالة نادي الشباب بالرياض.ويشارك في البطولة عدد من الأندية والمراكز التدريبية للريشة الطائرة في مختلف مناطق المملكة وهي أندية الهلال والشباب والاتفاق والفيصلي ومراكز الاتحاد التدريبية في المنطقة الشرقية والأحساء.وتعد البطولة أولى البطولات التي يستأنف الاتحاد السعودي للريشة الطائرة من خلالها بطولاته الداخلية بعد فترة إيقاف المنافسات الرياضية وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الرياضة, فيما سيقوم بإدارة لقاءات البطولة نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم و تأهيلهم على أعلى مستوى من خلال دورات الحكام التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية.// انتهى //17:16ت م0171