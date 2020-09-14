بغداد 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 294478 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8086 , فيما سجل 4427 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 229132 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 57260, منهم 539 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:19ت م0172