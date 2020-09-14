موسكو 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، القضية الليبية.وأفاد بيان للمكتب الصحفي في الكرملين أنه تم التطرق خلال الاتصال إلى القضايا الليبية، وتم التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510​​​.// انتهى //17:20ت م0173