سياسي / الرئيسان الروسي والفرنسي يبحثان هاتفياً القضية الليبية وسبل تنفيذ قرارات مؤتمر برلين
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
موسكو 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، القضية الليبية.
وأفاد بيان للمكتب الصحفي في الكرملين أنه تم التطرق خلال الاتصال إلى القضايا الليبية، وتم التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510.
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17:20ت م
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