الرياض 26 محرم 1442هـ الموافق 14 سبتمبر 2020م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت المعين حديثاً لدى المملكة.وتمنى معاليه، للسفير سيمونت التوفيق في مهام عمله الجديدة.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //17:30ت م0174