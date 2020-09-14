طرابلس 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، في مكتبه في مدينة القبة، برئيس اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي اللواء أيمن بديع والوفد المرافق له، وناقش معه سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسياً.وتناول الطرفان الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.وزار عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، القاهرة، الأسبوع الماضي، واجتمعوا مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة اللواء بديع.// انتهى //17:33ت م0175