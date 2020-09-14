إسلام آباد 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 حالات وفاة، و539 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 302020 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6383 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 289806 حالات، في حين توجد 5831 حالة نشطة.// انتهى //17:35ت م0177