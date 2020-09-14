عام / باكستان تسجل 539 إصابة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
إسلام آباد 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 حالات وفاة، و539 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 302020 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6383 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 289806 حالات، في حين توجد 5831 حالة نشطة.
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