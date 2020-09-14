الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسناقش مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل, مع مسؤولي الشؤون الصحية بالمنطقة تعزيز الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة ووزارة الصحة، التي تهدف الى الاهتمام بالجانب الصحي، وتحقيق التعاون بين الجهتين.وبحث الجانبان عدد من الموضوعات أبرزها استعراض جهود المنشآت التدريبية حيال جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل جانب التدريب التعاوني لمتدربي المؤسسة في المرافق الصحية بالمنطقة،وإقامة برامج تطويرية لمنسوبي الصحة في المنطقة وفق لوائح مركز خدمة المجتمع.// انتهى //18:22ت م0189