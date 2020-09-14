مكة المكرمة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مكة عبر التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي .وتابع الزائدي جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي .كما اطلع المدير العام على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب والتقى بعدد من أولياء الأمور استمع منهم عن كيفية عمل المنصات التعلمية ومدى استفادة أبنائهم منها في التحصيل الدراسي والصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها .وأثنى الدكتور الزائدي على الجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة .// انتهى //18:24ت م0191