القاهرة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد بمصر خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها من الأسبوع المقبل 21 سبتمبر الجاري، تشمل الموافقة على إقامة الصلاة على الميت في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى يبلغ 300 فرد، وينطبق القرار نفسه على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور تبلغ 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانة بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.// انتهى //18:30ت م0192