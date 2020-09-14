بيروت 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.56%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 614.89 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66 ألفاً و678 سهماً، بقيمة مليون و133 ألفاً و756 دولاراً أمريكياً، نُفّذت خلال 34 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و383 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و418 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:30ت م0193