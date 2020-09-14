طرابلس 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسالتقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لبحث آخر التطورات في ليبيا.وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في ليبيا، وقدمت وليامز الشكر لإيطاليا على دعمها المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، بناءً على الزخم الذي ولّدته الأطراف الليبية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي على أساس عاجل.// انتهى //18:32ت م0195