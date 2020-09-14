الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسشارك معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم، في الاجتماع الذي عقد عن بُعد، مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في دولة الكويت الشقيقة الذي رأسه مدير عام الجهاز الوطني الدكتور حمد العدواني.وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال التدريب على عمليات الاعتماد الأكاديمي لموظفي الجهاز والمؤسسات التعليمية الأخرى بدولة الكويت، إضافة إلى إمكانية توفير محكمين خارجيين لعملية التقييم لمؤسسات التعليم العالي داخل دولة الكويت حسب المعايير المعمول بها في الجهاز الوطني الكويتي، وكذلك العمل على اتفاقية مشتركة تعنى بجوانب عمليات الاعتماد والتدريب للكوادر الوطنية الكويتية.شارك في الاجتماع من هيئة تقويم التعليم والتدريب مستشار الرئيس الدكتور محمد الزغيبي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي " اعتماد " الدكتور سهيل باجمّال، والمشرف العام على الإدارة العامة للتدريب بالهيئة الدكتورة ماجدة شقدار، ومن جانب الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم المنتدب لدى الجهاز الوطني الدكتور بدر الراجحي، ومدير إدارة المكتب الفني بالجهاز هيا المغربي، ومدير إدارة الاعتماد الأكاديمي بالجهاز سلمى خاجة.// انتهى //18:38ت م0196